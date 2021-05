Ordine sul Corriere dello Sport: "Milan, senza Ibra è dura. L'Europa League uno shock per tutti"

"Milan, senza Ibra è dura. L'Europa League uno shock per tutti", titola oggi Franco Ordine sul Corriere dello Sport. Lo chiamano il braccino dei tennisti. Oppure la sindrome da ultimo chilometro nel ciclismo. Lo scenario è sempre quello: salvezza conquistata in albergo dal Cagliari, che invece di spianare la strada al Milan gliela inerpica fino a farla diventare una montagna improvvisa da scalare. Non è la prima volta per il Milan di Pioli, reduce dall'esaltante vittoria di Torino. E adesso toccherà soffrire fino all'ultimo minuto e passare da Bergamo, per strappare il pass di una Champions che sembrava vicinissima. E mancherà Ibra: ciò rende complicato il presente, ma anche il futuro. Passare dalla Champions League all'eventuale Europa League sarebbe uno choc per tutti. Per Pioli e la squadra, per i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu, per lo stesso Maldini, convinto fino a ieri di poter centrare la missione ricevuta dall'azionista nell'estate scorsa.