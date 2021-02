Oriali contro Paratici. La Repubblica: "Veleni per una presunta offerta della Juve a Barella"

La Repubblica in edicola questa mattina dedica uno spazio anche alla lite tra Paratici e Oriali con il titolo seguente: "Veleni per una presunta offerta della Juve a Barella". Per quindici anni è stato il bianconero più amato, oggi i tifosi chiedono di rimuovere la stella di Antonio Conte dallo Stadium. Nel 2019 il tecnico ha fatto di tutto per tornare alla Vecchia Signora facendo leva su un rapporto d'amicizia con Nedved e Paratici, ma non c'è stata possibilità. Nell'intervallo il dirigente juventino avrebbe litigato pesantemente con Oriali che gli avrebbe intimato di stare alla larga dai suoi giocatori. Secca la risposta di Paratici: "Stai buono, sennò è la volta buona che ti picchio". Qui c'è un retroscena: a Milano circola una voce non confermata, secondo cui la dirigenza interista sia infuriata con Paratici perché costui avrebbe provato più volte a convincere Barella a mollare i nerazzurri per i bianconeri.