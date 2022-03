Otto infortunati e Bernarderschi squalificato, Tuttosport: "Juve, l'emergenza continua"

"Juve, l'emergenza continua", titola stamane Tuttosport. Non bastano gli infortuni, ci sarà anche la squalifica di Federico Bernardeschi. "McKennie non ce l’avremo fino all’anno prossimo", parole di Max Allegri. Per la sfida alla Samp i bianconeri proveranno a recuperare Mattia De Sciglio e potrebbe tornare in panchina Giorgio Chiellini. Anche Leonardo Bonucci punta a smaltire l’elongazione del soleo sinistro che l’ha tenuto ai box di recente. Così come potrebbe rientrare Alex Sandro, altro giocatore uscito malconcio dall’andata di Champions. Idem Dybala, che punta alla sfida di Coppa.