Palermo, la crisi è aperta: primo esonero del post Zamparini. Le aperture dei quotidiani

Una stagione non decollata, la prima tra i professionisti dopo il fallimento: e per il Palermo adesso è crisi aperta. Con mister Roberto Boscaglia che ha fatto le spese di questa situazione: esonerato infatti l'ex Entella, che lascia la squadra in nona posizione a quota 33 punti in 26 partite giocate.

E di crisi parla anche La Gazzetta dello Sport: "Crisi Palermo. Via Boscaglia". Sulla questione: "Roberto Boscaglia ha pagato a caro prezzo la sconfitta a Viterbo. Il tecnico è stato esonerato, l’altra notte, al rientro a Palermo. Al suo posto la società ha deciso di promuovere l’allenatore in seconda e uomo di fiducia del tecnico, Giacomo Filippi, per affrontare il derby con il Catania di mercoledì sera. Resta da capire se quella interna sarà una soluzione tampone per il derby, oppure si rivelerà definitiva, con Filippi destinato a chiudere la stagione. Non è da escludere che nel frattempo il club valuti i profili di alcuni tecnici. Molto, ovviamente, dipenderà dal risultato di mercoledì. Un’altra sconfitta potrebbe compromettere il nono posto attuale e il mantenimento della zona playoff, portando così ad altre riflessioni".

Fa eco Tuttosport: "Crisi Palermo, esonerato Boscaglia: nel derby il debutto del vice Filippi". Nel dettaglio: "Una decisione sofferta, ma anche obbligata. Dopo la sconfitta con la Viterbese (la nona della stagione) e a pochi giorni dal derby con il Catania, il Palermo cambia allenatore. E l’esonero di Roberto Boscaglia può sembrare strano perché a deciderlo è stato il presidente Dario Mirri, che mai avrebbe voluto prendere una strada che era solito percorrere il suo predecessore Maurizio Zamparini. Per sostituire Boscaglia la società ha deciso di puntare sulla soluzione interna, la panchina è stata affidata a Giacomo Filippi, che fino a sabato era il suo vice. Sarà lui a guidare la squadra nel derby di mercoledì sera al “Massimino” contro il Catania".

"Palermo a Filippi. Poi (forse) Pergolizzi", chiude invece il Corriere dello Sport. "Il Palermo esonera Boscaglia (primo cambio in panchina del dopo Zamparini), si affida per adesso ad un tecnico esordiente, il suo vice Giacomo Filippi, e corre in ritiro a Ragusa per preparare il derby di Catania di mercoledì sera e sfuggire alle tensioni della città. Il momento rosanero è molto confuso, segnato anche da problemi interni (ieri il Cda di Hera Hora, la controllante del Fc Palermo, ha votato per la liquidazione della società che ha esaurito il suo scopo) e da posizioni non univoche. Tanto che sia il presidente Mirri che l'amministratore delegato Sagramola, hanno preferito non rilasciare nessun commento ufficiale per evitare di alimentare dubbi o polemiche", la chiosa.