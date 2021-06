Portogallo-Francia, scontro stellare. Il Messaggero: "CR7 rischia l'eclissi"

La sfida di questa sera tra Portogallo e Francia sarà un remake della finale di Parigi del 2016, che Cristiano Ronaldo vinse guardandola dalla panchina, dopo l'infortunio al ginocchio rimediato in avvio di gara. I campioni in carica rischiano l'eliminazione: evento che, a onor del vero, è di difficile realizzazione, considerando che - evidenzia Il Messaggero - per mancare l'accesso agli ottavi dovrebbero perdere e l'Ungheria battere la Germania. I Bleus hanno solo una possibilità per togliersi di torno i rivali: batterli di goleada. Impresa certamente non semplice. Sarà "scontro stellare" tra Mbappé e CR7, che rischia l'eclissi nel duello contro il giovane fenomeno del PSG.