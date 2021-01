Prandelli a SportWeek: "I Della Valle mi accasarono in Nazionale. Ora sono qui per aiutare"

vedi letture

Intervistato da Sportweek, Cesare Prandelli ha ricordato i suoi primi temi a Firenze nel lontano 2005, raccontando e facendo luce su quando se ne andò: "Non sono stato io a lasciare Firenze, dove avevo ancora un contratto. Sono stato "accasato", come da dichiarazione ufficiale della proprietà Della Valle. Ma io non sarei mai andato via dalla Fiorentina". E poi sulla Fiorentina di adesso: "Oggi sono tornato per aiutare. Non ho nessuna aspirazione, nessun fine che non sia quello di portare la squadra fuori dalla bassa classifica e dare una mano a riorganizzare l'area tecnica". Ed infine sul dualismo Commisso-DV: "Coi Della Valle sono stato benissimo per quattro anni e mezzo poi hanno deciso di cambiare e ci siamo lasciati come si fa tra persone perbene. La nuova proprietà considera la Fiorentina una famiglia e questo mi piace. Rappresenta un valore, non un limite. Commisso vuole bene alla squadra e tratta i giocatori come figli".