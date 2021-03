Quale futuro per Ronaldo? La Gazzetta dello Sport: "Ora il rinnovo con la Juve è meno probabile"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina affronta il tema Cristiano Ronaldo con il titolo seguente: "Ora il rinnovo con la Juve è meno probabile". CR7 decide in prima persona come sempre è stato fin dai tempi del Manchester United e con lui bisogna aspettare. Arriverà un giorno in cui, insieme a Mendes, Agnelli e Paratici, si parleranno e capiranno se continuare insieme fino alla fine del contratto o meno. Poco probabile adesso il rinnovo di contratto paventato in inverno perché la Juventus del futuro è pensata come giovane e con costi più contenuti dunque le due immagini non si sovrappongono.