Questa sera Sampdoria-Roma, SampdoriaNews: "Giocare a mente libera"

Approfondimento di SampdoriaNews.net dedicato alla formazione di Claudio Ranieri che questa al "Ferraris" ospiterà la Roma: "Lontana da un finale di campionato al cardiopalma, raggiunta e superata la quota 40 spartiacque, la Samp può finalmente giocare a mente libera da condizionamenti di classifica e senza badare ai risultati delle dirette concorrenti. In passato, centrare l'obiettivo si è spesso tradotto in una vacanza anticipata perché, inconsciamente, a livello psicologico può subentrare una tranquillità che soffoca l'agonismo, a favore delle compagini ancora in lotta. Nelle ultime sortite, al contrario, i blucerchiati non si sono seduti sugli allori, ma hanno affrontato i match con impegno, portando a casa un bottino di sei punti nelle ultime tre gare, che fotograferemo dal punto di vista dell'attacco nella rubrica di oggi. Verona, Crotone, Sassuolo, un trittico di partite che nascondeva più di un'insidia: un Hellas autore di un campionato al di sopra delle aspettative, un Crotone comunque coriaceo nonostante il posto di fanalino di coda e la rivelazione Sassuolo, confermatosi primo tra le squadre che guidano la classifica subito alle spalle delle “big”. Nel match casalingo con il Verona, Ranieri ha scelto di puntare a sorpresa sulla coppia La Gumina-Verre. Un tandem offensivo che non ha impensierito la difesa avversaria; l'attaccante, nonostante l'impegno, è rimasto isolato, la squadra incapace di costruire per un tempo e il feeling nel reparto avanzato ha lasciato a desiderare. Nella ripresa, mischiate le carte, l'ingresso di Keita e Gabbiadini è stato la chiave di volta: con Quagliarella a riposo per via degli impegni ravvicinati, ci hanno pensato loro a ribaltare la gara, regalando tre punti pesanti come macigni. Keita è entrato con il piglio giusto e fame di goal, la rete non è arrivata, ma ha propiziato il pari di Jankto e si è procurato il rigore trasformato da Gabbiadini per il momentaneo 2-1. Ottimi segnali dopo un campionato in chiaroscuro, in cui non ha espresso il pieno potenziale".

