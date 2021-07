Razzismo e botte. Gazzetta dello Sport: "L'Inghilterra perde pure la faccia"

Doveva essere il day after della gioia e della festa, è stata la giornata della vergogna in Inghilterra: insulti razzisti a Rashford, Saka e Sancho, ottantanove persone arrestate tra domenica e l'alba di ieri, ottocento reati in tutto il Paese e Wembley preso d'assalto da persone senza biglietto. Immagini che hanno fatto il giro del mondo - scrive La Gazzetta dello Sport -, e che hanno fatto crollare verticalmente le speranze inglesi di ospitare il Mondiale del 2030. Quanto accaduto a Londra preoccupa: il timore di un focolaio prodotto dall'Europeo circola negli ambienti governativi. A Londra si son visti fiumi di birra e tonnellate di sporcizia: "Altro che casa - chiosa la rosea -: tornando a casa il football avrebbe trovato un popolo ubriaco e una gigantesca discarica".