Real Sociedad-Roma, la moviola della Gazzetta: "Gol di Smalling, giusto annullare"

La Gazzetta dello Sport propone la moviola di Real Sociedad-Roma, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. L'arbitro romeno Kovacs, soprattutto nel primo tempo, fa un po' fatica a gestire una partita nervosa e ricca di falli. Al 23’ del primo tempo manca un giallo a Diego Rico per una entrata da dietro su Dybala. Lo spagnolo viene poi ammonito al 39’ per un intervento pericoloso (con la spalla) e intenzionale sulla faccia di Karsdorp. Alla fine del primo tempo, giusto annullare il gol di Smalling: il giallorosso butta dentro la palla con il gomito.