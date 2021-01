Rinnovo Gattuso, Il Mattino: "Un ultimo incontro per fissare gli obiettivi"

"Un ultimo incontro per fissare gli obiettivi", titola stamane Il Mattino. L'intesa è praticamente raggiunta tra De Laurentiis e Gattuso, si sono andati incontro in ogni aspetto del laborioso accordo. Ma prima della firma che legherà il tecnico agli azzurri fino al 2023 il tecnico ha bisogno di un altro incontro, un mini-vertice in cui capire quale sia il progetto-Napoli per il futuro dopo l'impatto devastante della pandemia. Ringhio non pretende nulla di speciale, sta bene a Napoli e sa che difficilmente potrebbe trovare di meglio in Italia, dove non solo il Napoli sarà costretto a dei tagli. Non vuole garanzie, non chiede chissà che giocatori e non si strapperebbe i capelli se andasse via Koulibaly, ma vorrebbe che si facesse chiarezza, ad esempio, sull'inevitabile sforbiciata al monte ingaggi che sarà da operare la prossima estate. Invoca semplicemente chiarezza e definire gli obiettivi.