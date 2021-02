Roma agli ottavi. Il Messaggero: "Ora Fonseca potrà riscattare la figuraccia col Siviglia"

vedi letture

"Roma agli ottavi. Ora Fonseca potrà riscattare la figuraccia col Siviglia" scrive Il Messaggero oggi in edicola. La qualificazione ipotecata in Portogallo è diventata ufficiale con il 3-1 al Braga dell'Olimpico. Dzeko non riesce a sorridere perché dopo il gol che ha sbloccato e indirizzato il match, ha riportato un problema, un risentimento all'inguine che lo mette in dubbio per domenica sera contro il Milan. Rossoneri che potrebbero anche essere una delle avversarie della Roma in Europa League. Dal Tottenham all'Arsenal passando per l'Ajax: tante le insidie nell'urna di Nyon (oggi alle 13 il sorteggio). Fonseca avrà l'occasione per riscattare la figuraccia nella passata edizione contro il Siviglia.