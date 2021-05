Roma, Fonseca al capolinea. Il Messaggero: "Manchester è l'emblema della sua gestione"

Paulo Fonseca quando perde, lo fa male: la sua squadra non gioca, sia arrende e spesso prende in faccia la valanga, scrive Il Messaggero. Non è riuscito a trasmettere al gruppo una mentalità da grande. La Roma crolla al primo accenno di difficoltà, di rado ha tenuto botta. Con l'Ajax ad esempio c'è riuscita, anche con una buona dose di fortuna, specie ad Amsterdam. La partita di Manchester è l'emblema della sua gestione: il crollo è avvenuto in una situazione di vantaggio.