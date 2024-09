Roma, Svilar è una certezza: i giallorossi adesso puntano al rinnovo con adeguamento

Mile Svilar è diventato una certezza della Roma, che guarda già al futuro e pensa al rinnovo. La società giallorossa - si legge anche sul Corriere dello Sport - nonostante un contratto in scadenza a giugno 2027 vuole tutelarsi e blindare il proprio portiere titolare. Il 25enne infatti è ormai uno dei punti fermi della formazione di Daniele De Rossi, che ha avuto delle ottime risposte dall'estremo difensore fin dalle prime battute di campionato.

Svilar infatti nelle prime gare ufficiali ha dimostrato affidabilità e sicurezza, iniziando la nuova stagione nel migliore dei modi. Per questo motivo la Roma è pronta ad avviare i primi colloqui riguardo il prolungamento di contratto, che sarà di certo condito da un incremento dell'ingaggio percepito dal calciatore. Svilar infatti, con i suoi 800mila euro netti a stagione, è uno dei titolari meno pagati all'interno della rosa romanista. Il club capitolino però adesso vorrà offrire uno stipendio quasi raddoppiato al classe '99, che comunque fino a questo momento non ha avanzato alcuna richiesta economica. Un atteggiamento decisamente apprezzato dalla dirigenza della Roma, pronta a compiere un passo molto importante in direzione del serbo.