Sampdoria, Il Secolo XIX: "Ranieri cambia in corsa e vince: 'Pronto al rinnovo'"

vedi letture

Vittoria in rimonta per la Sampdoria. I blucerchiati ieri pomeriggio hanno superato il Verona per 3-1 grazie alle reti realizzate da Jankto, Gabbiadini su rigore e Thorsby. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Ranieri cambia in corsa e vince: Pronto al rinnovo'".