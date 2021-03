Sampdoria, la testa è già al derby. Il Secolo XIX: "Turnover di Ranieri in vista del Genoa"

vedi letture

Secondo Il Secolo XIX, Ranieri ha fatto l'esatto opposto di novembre quando decise di giocare il derby con una formazione ibrida per tutelare lo scontro salvezza successivo col Torino: stavolta in vista del Genoa il tecnico ha sacrificato la sfida con l'Atalanta. Contro la quale i cambi sono entrati male: Quagliarella, Ramirez, Candreva, Keita... Il quotidiano si chiede se sia possibile che la Sampdoria non sia in grado di disputare tre partite di livello, indipendentemente dal risultato, in otto giorni. Stando alle dinamiche, no. Chi per scarsa forma fisica, chi mentale.