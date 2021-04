Sampdoria, Ranieri a Il Mattino: "Col Napoli come col Milan, voglio macchine da guerra"

Intervistato in esclusiva da Il Mattino, Claudio Ranieri è tornato sul recente pareggio ottenuto dalla Samp contro il Milan, sottolineando come a distanza di giorni prevalga ancora la delusione per la vittoria sfumata: "Ci ha lasciato l'amaro in bocca. Fa parte del calcio: alle volte vinci immeritatamente, alle volte pareggi e meriti di più. Resta la bella prestazione, la voglia di pressarli alti, il desiderio di imporre le nostre idee". Ranieri, sicuro del fatto che gli azzurri saranno protagonisti di un grande rush finale, si è poi soffermato sulla gara contro gli uomini di Gattuso che attende la sua squadra: "Vorrei dai miei che fossero pronti ad essere macchine da guerra per gare del genere, insensibili a tutto. Voglio il massimo in ogni partita, lo chiedo da uomo pragmatico". Chiosa finale è dedicata alle assenze: "La squalifica di Silva e l'infortunio di Ekdal mi porteranno a cambiare ancora una volta la formazione iniziale - ha ammesso Ranieri -. Ci siamo abituati, ma adesso la decisione la prenderò soltanto domenica mattina".