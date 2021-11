Sarrismo contro cortomuso. La Stampa: “Ma il tecnico laziale è furioso a causa dei ko”

Sabato la Juventus ritroverà Maurizio Sarri immerso in una nuvola d’ira, scrive La Stampa. Il tecnico della Lazio avrebbe voluto giocarsi la partita dell'agognata rivincita con tutti i suoi giocatori a disposizione ed invece dovrà rinunciare al totem Ciro Immobile, capocannoniere della Serie A con 10 gol in 11 partite, oltre all'attaccante Pedro (contusione alla caviglia) e all'esterno Marusic (Covid). Non proprio il miglior modo per ripartire dopo la sosta di campionato, figurarsi nel big-match più atteso dove l'orgoglio ferito di Sarri va a braccetto con la possibilità di affossare l'incerta Juve di Allegri nella comune lotta per un posto in Champions. La Lazio è 5ª con 3 punti di vantaggio, però lo scontro diretto si vivrà soprattutto sulle panchine. Sarrismo contro cortomuso, per la gioia della Treccani.