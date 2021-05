Sconcerti sul Corriere della Sera: "Inter, uno scudetto diverso dopo una crescita costante"

"Inter, uno scudetto diverso dopo una crescita costante". Queste le parole di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera nell'edizione odierna. Interessante analisi del direttore che evidenzia come non ci siano stati avversari per i nerazzurri che solo una volta hanno segnato zero gol quando il Milan sembrava aver preso il volo. L'Inter era l'unica pronta e preparata a spodestare la Juventus in un titolo studiato pezzo su pezzo. I nerazzurri hanno avuto abbondanza all'inizio, ma l'hanno persa per strada ed è da elogiare la società che in questi anni ha sempre scelto gli uomini migliori per crescere. Conte è diventato l'uomo di stato nella solitudine, non si ricorda uno scudetto vinto in mezzo a queste difficoltà dei proprietari. Infine è uno scudetto diverso perché non compie la strada, ma l'inizia.