Sconcerti sul Corriere della Sera: "Juve, la sconfitta è della società. Scommessa senza meriti"

"Juve, la sconfitta è della società. Scommessa senza meriti". Queste le parole di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera nell'edizione odierna. Interessante analisi, come sempre, del direttore che non perdona l'eliminazione ai bianconeri: "Molte emozioni, non troppo calcio. La squadra di Pirlo esce contro un avversario modesto, ma viene eliminata a causa di errori della società più che della squadra perché non era una Juventus competitiva a livello internazionale. Una scommessa preoccupata senza fortuna e senza meriti con solo Chiesa, vera controfigura di Robben, ormai eccezionale".