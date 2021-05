Sconcerti sul CorSera: "L'Inter è senza proprietà. Zhang asciuga il club per venderlo meglio"

vedi letture

Il giornalista Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera ha commentato le ultime mosse dell'Inter dopo l'addio di Conte: "L'Inter è senza proprietà. Zhang asciuga il club per venderlo meglio". Scrive Sconcerti nella sua analisi: "La realtà è che l’Inter è stata ipotecata a garanzia di un prestito di 275 milioni. Zhang non mette più soldi, non è in grado di farlo. Si è data la colpa al capitalismo di stato cinese dimenticando che la Cina ha salvato gli Zhang comprando a quasi due miliardi il 23 per cento della loro azienda madre alla deriva. Puoi avere un aiuto di stato così forte e poi pensare di acquistare Messi? No". Secondo Sconcerti dunque, l'obiettivo di Zhang è quello di "asciugare il club per venderlo meglio".