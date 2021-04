Serie C, Lucarelli, i recuperi e la situazione in casa Samb. Le aperture dei quotidiani sportivi

I recuperi di campionato in programma oggi, la conferma di Cristiano Lucarelli dopo la promozione con la Ternana e la situazione sempre delicata in casa Sambenedettese con la messa in mora che si fa sempre più vicina. Questi i temi nelle aperture dei tre quotidiani sportivi in edicola:

Tuttosport: “Vietato sbagliare. Pistoiese-Juve alla ricerca del riscatto. I toscani non vincono dal 31 gennaio. La squadra di Zauli reduce da 3 sconfitte”; “Samb sul baratro, Triestina in volo. Rossoblù, rischio messa in mora”; “Diana senza difesa. De Paola ci crede”.

Corriere dello Sport: “Samb, arrivano i giorni decisivi”; “Maiuri e Cavese, scatto in salita. Il nuovo tecnico sfida la Ternana”.

La Gazzetta dello Sport: “Ternana, prima mossa per la B. Lucarelli confermato”