Special Roma per il settimo posto. Il Messaggero "E Mourinho applaude via social"

vedi letture

Come scrive Il Messaggero, davanti alla tv José Mourinho ha già cambiato la Roma: dopo il suo annuncio ecco due successi di fila. Prima con lo United, anche se inutile, poi col Crotone per superare in classifica (+2) e nella differenza reti (+4) il Sassuolo, che nel pomeriggio aveva sfilato ai giallorossi il settimo posto e quindi la partecipazione alla Conference League, l'unico obiettivo rimasto. Mou apprezza da casa il risultato e la prestazione: applausi via social a fine partita.