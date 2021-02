Stasera Atalanta-Napoli. Il Corriere della Sera: "Gattuso si gioca un pezzo di futuro"

"Gattuso si gioca un pezzo di futuro". Questo il titolo che il Corriere della Sera nell'edizione odierna dedica al Napoli. Gli azzurri sono tormentati dagli infortuni e, se oggi rientra Osimhen dal primo minuto, oltre a Koulibaly mancherà Manolas, alle prese con una contusione alla caviglia. Gattuso dovrà tirare fuori tutto il coraggio per accedere alla finale visto che la situazione è tutt'altro che fluida e i rapporti tra area tecnica e società sono ridotti al minimo. Emotivamente e per evitare un cambio in corsa, il dentro o fuori di stasera vale più per il Napoli che poi giocherà contro Juventus e Granada. Sette giorni da incubo per andare contro gli infortuni e la sfortuna.