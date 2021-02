Ternana, chi ti ferma più? Lucarelli e i suoi sempre più verso la B: le aperture

Dodici punti di vantaggio dal secondo posto, una lunghissima striscia di risultati utili consecutivi: la Ternana è inarrestabile, e di domenica in domenica mette un tassello verso la B. Testa bassa e pedalare, ma la formazione di Cristiano Lucarelli sta scrivendo la storia del club umbro, che ormai ha tutto nelle proprie mani.

Sulle Fere, così La Gazzetta dello Sport: "Ternana degli invincibili. Palumbo ricama e il Foggia si arrende". Che prosegue: "La capolista vince ancora e se ne va. Troppa Ternana e pochissimo Foggia. La squadra di Lucarelli è andata sul velluto allo Zaccheria: dominando l’incontro e conquistando una vittoria, impreziosita dall’ulteriore allungo sul Bari. È rimasto a distanza di sicurezza anche l’Avellino (+12 punti di vantaggio), che ha una gara in più dei rossoverdi. Raicevic e Partipilo hanno firmato il successo con una rete per tempo, a salvare i rossoneri da un passivo ancor più pesante le parate di Fumagalli. Il portiere è stato decisivo in più di un’occasione, in una sfida contrassegnata dalla grande prestazione di Palumbo a centrocampo".

"Ternana, strapotere disarmante Lucarelli trionfa anche a Foggia". Il Corriere dello Sport celebra così gli umbri, parlando poi della gara di Foggia: "La Ternana viaggia come un treno anche allo Zaccheria, la formazione di Lucarelli (ancora imbattuta) incassa la vittoria numero 19 e sale a quota 62, dopo aver messo in frigo i tre punti già nel primo tempo. [...] Foggia (al terzo ko di fila) quasi mai pervenuto dalle parti di Iannarilli, Marchionni voleva una reazione dopo i quattro gol di Avellino, ma la forza degli avversari e una condizione ancora approssimativa causa i tanti infortuni hanno impedito ai rossoneri di opporre una reazione meno passiva".

Tuttosport ricorda poi il tabellino del match, mentre sulla stampa locale Il Messaggero - ed. Umbria apre così: "Ternana, prova di forza". Nel dettaglio: "Successo rotondo della Ternana che batte 2-0 il Foggia allo stadio Pino Zaccheria. La squadra di Lucarelli porta a casa i tre punti che gli consentono di consolidare ulteriormente il primo posto in classifica generale. Nulla da fare per i ragazzi di Marchionni, bloccati a quota 36 punti in elenco".

"Forza, vinciamole tutte" è invece l'apertura del Corriere dell'Umbria, che aggiunge: "Si parte dalla fine. Il rito del cerchio al termine della partita con il Foggia è durato meno del solito. Questo perché Lucarelli ha tenuto a sottolineare che "ho solo ricordato ai ragazzi che il Catanzaro ha vinto a Palermo". Non si arresta, dunque, lo sguardo di Cristiano Lucarelli verso i prossimi obiettivi".