Torino, Ansaldi rinnova. La Gazzetta dello Sport: "C'è la fumata bianca, annunci alle porte"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto in casa Torino. L'accordo per il rinnovo di contratto di Cristian Ansaldi e i granata è totale con il presidente Cairo che ha declinato il lavoro al direttore tecnico, Davide Vagnati. In queste settimane c'è stato un dialogo che ha portato alla fumata bianca delle ultime ore e così l'argentino prolungherà fino al 2022 senza inserimento di nessuna clausola. L'annuncio ufficiale è alle porte.