Torino-Genoa, moviola Gazzetta: Masiello-Zaza e Singo-Destro, non ci sono i rigori

Pochi episodi arbitrali in Torino-Genoa e per Fabrizio Pasqua la gestione della partita è filata liscia come l'olio. Lo evidenzia l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport nella sua consueta moviola: "Al 48’ Zaza va giù in area ma per Pasqua non c’è rigore: i replay convincono, Masiello sembra non avere un ruolo nella caduta. Così al 56’ con Destro anticipato in modo pulito da Singo. Ok sui cartellini, qualche dubbio solo su quello a Izzo già in caduta al contatto con Strootman, ben ponderato quello a Radovanovic su Belotti".