Toro-Juve è Belotti vs CR7, La Gazzetta dello Sport: "Due modi diversi di essere bomber"

Toccherà a Belotti trascinare il Torino nel derby di questa sera contro la Juventus. "Il nostro capitano - ha detto ieri in conferenza Nicola - ha la capacità di farsi apprezzare non soltanto per le qualità tecnico-tattiche, ma per questo spirito indomito, per questa voglia di lottare su ogni pallone". L'altro protagonista annunciato è Cristiano Ronaldo: uno che - sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport - non è un leader alla Chiellini, ma avverte la responsabilità di essere il migliore. Per il portoghese c'è anche la vetta della classifica marcatori da difendere: Lukaku dista quattro marcature, e segnare oggi servirebbe a tenerlo a distanza.