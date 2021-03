Tre punti voluti e difesi. Il Messaggero: "Lazio, rilancio per la Champions League"

"Lazio, rilancio per la Champions League", titola Il Messaggero. Tre punti voluti, sospirati, difesi, con tanta tanta fatica. Quelli che servivano per la corsa Champions. Non una bellissima partita, ma una vittoria fondamentale in quel di Udine. E la vittoria diventa ancora più importante visto il risultato del posticipo, con il Napoli che ha superato la Roma. Resta tutto aperto, dal quarto al settimo posto le distanze sono ridotte. E poco male la sesta partita a secco di Immobile: ci ha pensato Marusic. Sono le ali della Lazio a tenere Inzaghi ad alta quota.