Tutti gli uomini di Max. La Gazzetta dello Sport: "Dal vice Landucci all'ex Barzagli"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna fa il punto sullo staff di Massimiliano Allegri. Il vice sarà ovviamente Landucci, il tattico Dolcetti, il preparatore Folletti, poi ci sarà Trombetta, citato da Evra nei suoi video social. Squadra che vince non si cambia e dunque il tecnico livornese si affida ai suoi fedelissimi, ma spera di riabbracciare anche Andrea Barzagli che dovrebbe occuparsi della fase difensiva come già fatto con Sarri prima della separazione. Il ruolo di secondo allenatore sarà ricoperto da Marco Landucci che con Allegri ha sempre collaborato come vice, eccezion fatta per l'avventura al Milan quando era preparatore dei portieri.