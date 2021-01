Un lampo di calcio e la Fiorentina rinasce. QS-La Nazione: "Senza Ribery brilla Callejon"

vedi letture

"Senza Ribery brilla Callejon", titola stamane La Nazione. Qualche secondo di calcio vero e gli occhi luccicano per i tifosi viola. Bentornata qualità! Era da tempo che la viola non metteva in campo un'azione manovrata: anticipo e break di Quarta, ripartenza veloce di Callejon, diagonale teso dietro la linea difensiva, finta di Vlahovic ad attaccare il primo palo e taglio sul secondo per depositare in rete in spaccata. Un'idea da squadra vera, merce rara in questa stagione fragile e piena di domande senza risposta, tra amarezza e musi lunghi. Prandelli senza Ribery ha puntato su Callejon. al quale non sono state risparmiate critiche nel primo tempo, ma la risposta dello spagnolo è stata decisiva nel gol, una rete pesantissima per la Fiorentina. E ancora una volta finisce in vetrina Dragowski, che serve aver affinato una qualità decisiva per i portieri: quando serve, lui c'è.