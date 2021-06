Un samurai viola. QS-La Nazione: "Fiorentina, idea Yoshida per la difesa"

Sulle pagine odierne del QS-La Nazione si fa il punto di mercato per quello che riguarda la situazione della squadra viola in difesa: come spiega il quotidiano, i viola si stanno muovendo per avere alternative nel caso sia Pezzella che Milenkovic dovessero lasciare. Un nome che piace è quello del doriano Maya Yoshida, esperto centrale giapponese che nel corso dell’anno ha dimostrato grande equilibrio. La Samp gli ha allungato il contratto fino al giugno del 2022 ma ora aspetta le indicazioni del nuovo tecnico, dopo l’addio di Ranieri. Sempre più stretti paiono essere i contatti con Elseid Hysaj, il cui contratto è in scadenza con il Napoli a giugno. Il terzino classe ’94 è un cursore jolly, considerato che può giocare a destra o a sinistra. Da monitorare anche la posizione di Nikola Maksimovic, un altro svincolato di lusso dal Napoli. L’ultima parola spetterà sempre a Gattuso.