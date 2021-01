Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Conte sarà l'uomo del 2021"

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport dedica il suo editoriale ad Antonio Conte, tecnico dell'Inter. "Il Conte dei sospiri" ha scritto il giornalista. "Conte sarà l'uomo del 2021" "L’uomo del 2021 potrebbe essere Antonio Conte, che di Pioli - al momento davanti a tutti in classifica - è in fondo l’esatto contrario per esperienze maturate, concetti tattici, senso dei rapporti e anche della comunicazione. Nei prossimi cinque mesi Conte dovrà riportare lo scudetto all’Inter con una squadra che considera ancora inferiore alla Juve e non più forte di Milan, Napoli e Roma; la squadra di una società che l’estate scorsa mise la sua fiche più consistente su Hakimi (Antonio non lo riteneva un acquisto prioritario) e che - come, ma anche più di altre - sta attraversando un periodo complicatissimo: ricavi inesistenti e dunque stipendi posticipati, operazioni di rinforzo azzerate, l’obbligo di rientrare di svariati milioni e l’ipotesi di almeno un’uscita pesante a giugno. In più - è di queste ore - il mandato a vendere assegnato da Suning a Rothschild. (...) Il governo cinese e la pandemia hanno creato difficoltà di ogni genere alla proprietà, al punto da rendere necessario l’incontro di riallineamento di fine dicembre dal quale Conte non può essere uscito soddisfatto: inseguiva miglioramenti, gli sono stati prospettati appiattimenti". Conclude Zazzaroni: "E tuttavia per me resta lui, Conte, l'uomo del 2021. E in ogni caso l’uomo (più atteso) dell’anno è lui: Conte Antonio, non Giuseppi. Si accontenti e goda".