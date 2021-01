32° gol nelle ultime 32 per CR7. Nove reti nelle ultime dieci finali disputate

vedi letture

Altri record per Cristiano Ronaldo nella gara di questa sera contro il Napoli. Il portoghese ha segnato il suo trentaduesimo gol nelle ultime trentadue partite con la maglia della Juventus in tutte le competizioni e ha realizzato nove reti nelle ultime dieci finali con i club. In 31 finali disputate in carriera quello al Mapei Stadium è il suo ventesimo gol.