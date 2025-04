7 gol fatti, uno solo subito, due grandi vittorie: il 3-4-3 nuova linfa per il Milan

Lo 0-4 all'Udinese, lo 0-1 subito dall'Atalanta, lo 0-3 all'Atalanta: con il 3-4-3 il Milan ha ottenuto due vittorie importanti e una sconfitta, con sette gol fatti e uno solo subito in tre partite. Non un ruolino di marcia da record, sia chiaro, anche perché le prove sono ancora poche, ma certamente il cambio modulo ha dato ai rossoneri nuova linfa e qualche certezza in più.

La difesa

Ad essere aiutata è soprattutto la fase difensiva. Pavlovic è irruento e fa fatica a lavorare con la linea, ma per caratteristiche fisiche e tecniche è il braccetto perfetto, non a caso è stato seguito a gennaio dall'Atalanta. Veloce e aggressivo, il serbo può uscire forte sulla punta, ma ovviamente ha bisogno di una copertura, che solo un difensore tecnico e attento come Matteo Gabbia può dargli. In una difesa a tre che si rispetti c'è però bisogno anche del difensore veloce, l'altro braccetto per intenderci, qualità che fa di Tomori il profilo perfetto per completare il trio. A giovare dalla presenza di tre figure di questo genere sono ovviamente i quinti, in questo i caso i "quarti", di centrocampo, ovvero Theo Hernandez e Alejandro Jimenez, esonerati, anche se non completamente, da quelli che sono i compiti di copertura per essere ancora più esplosivi in fase offensiva.

L'attacco

In attacco ognuno al suo posto, con il Milan che grazie a questo modulo può anche permettersi di assordibire le disattenzioni di Rafael Leao, soprattutto in fase di non possesso. Abbassando i due esterni, e difendendosi con il più classico dei 5-4-1, potrebbe non essere più necessario richiamare in continuazione in portoghese, anche perché la squadra sarebbe più che coperta. Non solo, sfruttando il difensore in più, una volta recuperata la palla il Milan può darsi alla pazza gioia con le ripartenze dei vari Pulisic, Theo Hernandez, Tijjani Reijnders e lo stesso Leao, giocatori che nello spazio fanno male a chiunque. E l'Inter ne sa qualcosa.