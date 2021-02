824 km separano i due allenatori in bilico della giornata: chi sarà il prossimo esonerato?

vedi letture

824 chilometri separano La Spezia da Crotone. È su queste coordinate, dal Nord al Sud dello Stivale, che si gioca la corsa nella quale nessuno vuole tagliare per primo il traguardo. Quella che deciderà chi sarà il prossimo allenatore esonerato della Serie A. Da un lato, Roberto D’Aversa: subentrato a stagione in corso a Liverani, ha raccolto due punti in sette partite. Bottino decisamente misero. Il tecnico abruzzese si giocherà le sue carte proprio in Liguria, contro lo Spezia di Italiano: il ritorno dello stesso Liverani non è utopia. Non è neanche scontato, ma a un certo punto serve una svolta perché la classifica dei ducali resta drammatica. Come quella del Crotone di Giovanni Stroppa, che domani ospiterà il Cagliari in una gara da dentro o fuori. O anche da fuori e fuori, visto che in due sommano 27 punti in questo campionato. Ma i rossoblù hanno già cambiato, i pitagorici ancora no: finora, barra dritta su Stroppa, il fautore della promozione in Serie A. Che non vince da metà gennaio, ma soprattutto ha rimediato cinque sconfitte nelle ultime cinque gare. Sapevano tutti, allo Scida, che sarebbe stata una stagione di sofferenza: così, anche troppo. E Stroppa si gioca l’ultima occasione. Sarà una giornata decisiva per la lotta salvezza. E per i rispettivi allenatori.