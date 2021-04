A Benevento brilla la stella di Man: il rumeno sembra pronto a prendere per mano la squadra

Se per il Parma il pari di Benevento risulta essere l'ennesima occasione sprecata e la vittoria "da sei punti", come era stata definita alla vigilia, tarda ancora ad arrivare, in casa ducale la soddisfazione per i passi da gigante compiuti dai singoli, anzi da due singoli, non può che essere presente: Valentin Mihaila e Dennis Man hanno dimostrato non solo di avere caratteristiche e classe utili per giocare in Serie A, ma di poter anche rappresentare un bell'investimento per squadre di carature superiore al Parma, che comunque vada dovrà lottare con le unghie e con i denti per tenersi i due gioielli nella prossima sessione estiva di mercato. Per Mihaila il finale di marzo ha portato l'esordio, con gol, in Nazionale Maggiore, mentre Man con il gol di ieri sembra essersi finalmente sbloccato anche in Italia e ora toccherà a lui prendere per mano la squadra, dal punto di vista tecnico si intende, per provare a centrare l'impresa di salvarsi con una squadra che lotta sempre e fino in fondo ma che manca sempre nella zampata decisiva.