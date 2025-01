TMW A San Siro con Calhanoglu c'è l'agente Stipic: summit col Milan per Saelemakers?

Sugli spalti di San Siro per Inter-Bologna è presente. insieme ad Hakan Calhanoglu, l'agente Gordon Stipic. Il procuratore e numero uno della Unique Sports Group, è nello stadio milanese con il regista e stella di casa nerazzurra, ora fermo ai box per infortunio. Una presenza che non passa certo inosservata, perché nella scuderia di Stipic c'è anche tra gli altri Alexis Saelemaekers, esterno di proprietà del Milan e ora in prestito alla Roma.

Presenza a Milano. La Roma vuole confermare con forza l'esterno belga e, altrettanto, il Milan è soddisfatto delle prestazioni di Tammy Abraham. In occasione dell'ultima Assemblea di Lega, le dirigenze delle due squadre si sono incontrate anche per discutere delle rispettive intenzioni a riguardo. Certamente una trattativa 'prematura', ma come emerso negli scorsi giorni, l'arrivo in Italia dell'agente può essere un ulteriore tassello del domino che ha comunque mesi prima di arrivare alla sua chiusura.

Quanto a Calhanoglu, il centrocampista turco, che stava recuperando dall'elongazione all'adduttore destro, è attualmente ai box dopo aver riportato anche un risentimento al soleo. Questo il comunicato del club nerazzurro: "Hakan Calhanoglu si è sottoposto questo pomeriggio ad ulteriori accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano dopo aver accusato un indolenzimento muscolare durante il lavoro personalizzato di recupero dall'elongazione all'adduttore destro. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento al soleo della gamba destra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni".