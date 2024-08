Accordo tra Talleres e Independiente Rivadavia, Palacios è più vicino all'Inter

Tomas Palacios è più vicino all'Inter. Come è ormai noto da tempo, i nerazzurri hanno individuato nel classe 2003 il profilo giusto per permettere ad Alessandro Bastoni di rifiatare e al tecnico Simone Inzaghi di avere un'opzione in più per la difesa, come lui stesso ha chiesto in conferenza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Talleres e l'Independiente Rivadavia hanno raggiunto un accordo, dunque il trasferimento del calciatore a Milano potrebbe davvero essere imminente.

L'argentino è di proprietà del Talleres, ma attualmente sta giocando in prestito con opzione di riscatto all'Independiente Rivadavia, che potrebbe anche decidere di acquistare il primo 50% del suo cartellino nel 2024 a circa 2 milioni di euro. Questo in base agli accordi presi tra le due società, che stabiliscono anche che l'altro 50% potrebbero rilevarlo nel 2025 allo stesso prezzo.

Da ciò si può facilmente capire che il Talleres non può vendere Palacios senza trovare prima un accordo economico con il club in cui gioca attualmente per farlo rientrare dal prestito e venderlo successivamente. L'Independiente Rivadavia dal canto suo dovrebbe prima acquistare il 50% del cartellino del difensore e solo successivamente cederlo, con il restante 50% della cifra pattuita con l'acquirente che finirebbe invece nelle casse del Talleres.