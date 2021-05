Adani sull'addio di Conte all'Inter: "Meglio rompere ora che continuare senza convinzione"

Daniele Adani parlando in diretta su Bobotv ha commentato l'addio di Antonio Conte all'Inter: “Qualsiasi allenatore ha il suo modo di lavorare sul campo, ognuno è diverso dall’altro e ci sono solo due modi per lasciarsi. O bene o male. E questo vale per ogni rapporto, professionale o privato che sia. Probabilmente lui spreme arrivando al punto di rottura che non è più recuperabile. È meglio rompere prima che continuare senza convinzione e se ricordate già lo scorso anno si rischiò la separazione. Futuro? Secondo me ci sono più piazze dove può andare. Dal Paris Saint-Germain al Tottenham fino all’Arsenal. - continua Adani - Inzaghi? Non credo che l’Inter lo abbia preso solo perché gioca lo stesso modulo di Conte. Sarebbe una cosa limitativa sia per il parco giocatori sia per il club".