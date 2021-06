Addio Fiorentina-Gattuso, Marani: "Perché i problemi con Mendes non sono emersi alla firma?"

Tramite i microfoni di Sky Sport, il giornalista Matteo Marani ha commentato le vicende di casa Fiorentina, con l'addio di Gennaro Gattuso arrivato nella mattinata di oggi dopo divergenze fra la società viola ed il suo procuratore sul mercato: "E' una vicenda abbastanza oscura, mancano ancora degli elementi. L'unica cosa che capisco è che l'arrivo di Gattuso, e quindi di Mendes, nel mondo Fiorentina aveva un "prezzo". Nel momento in cui ti affidi a un agente così è evidente che lui imponga condizioni e voglia avere una sua zona di influenza. Questo spazio evidentemente nella Fiorentina non c'è, ma la domanda che mi faccio è perché scoprirlo un mese dopo e non al momento della firma? Non è un segreto che una parte della società non fosse favorevole a Gattuso e quindi a Mendes, ma questa è una vicenda che non va a rafforzare una Fiorentina che comunque viene da 2-3 anni brutti. E questa è un'altra pagina spiacevole".