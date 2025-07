Inter, non solo mercato. Domani riaprono i cancelli di Appiano Gentile

Mercato e campo si incrociano in casa nerazzurra. La società è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu e l’allenatore rumeno presto potrà abbracciare la squadra al completo. La speranza dell’ex tecnico del Parma è avere presto a disposizione Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta diventato l’obiettivo numero uno del mercato nerazzurro.

Trattativa con l’Atalanta, porte girevoli in Viale della Liberazione

Incassato il si del giocatore l’Inter ora vuole provare a chiudere con l’Atalanta per l’acquisto di Ademola Lookman. La società è uscita allo scoperto e ora tesse la tela per incassare il si della dei Percassi. Ieri in Viale della Liberazione si è visto anche Edoardo Crnjar il cui fratello, Giacomo, è il procuratore ufficiale di Giovanni Leoni. Nessuna novità sul giovane ducale e nessuna trattativa ufficialmente aperta. La visita comunque non è passata inosservata.

Nerazzurri in campo, si comincia già domani ad Appiano Gentile

Domani i giocatori infortunati che sono rientrati in anticipo dal Mondiale per Club si sottoporranno a dei test di controllo in mattinata, poi nel pomeriggio saranno ad Appiano Gentile. Sono attesi Benjamin Pavard, Yann Bisseck, Piotr Zielinski ed Hakan Calhanoglu. Proprio il giocatore turco dovrebbe anche incontrare la società in merito al suo futuro. Ad oggi, come confermato dal presidente Giuseppe Marotta, non sono giunte offerte concrete. Nel pomeriggio di domani ad Appiano Gentile ci sarà anche Ange Yoan Bonny che con il Parma aveva chiuso in anticipo la stagione e muoverà quindi i primi passi in nerazzurro. Davide Frattesi invece dopo l’operazione avrà qualche giorno di riposo in più e si rivedrà sabato 26 luglio.