Ag. Borja Mayoral: "Felice in Italia e alla Roma. Tre anni fa lo chiese anche il Napoli"

"La Roma deve concentrarsi sull'Europa League e sul passaggio del turno. Mayoral titolare contro il Napoli? Non so se gioca lui oppure Dzeko, ma in giallorosso e in Italia è felice e la concorrenza lo stimola". Così Alejandro Camano, agente di Borja Mayoral, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista dello scontro Champions di domenica prossima, rivelando anche un retroscena di mercato: "Tre anni fa anche il Napoli prese informazioni su Mayoral".