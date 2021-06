Ag. Rugani: "Allegri lo conosce, tutta la Juve lo stima. In ritiro? Non ci sarebbe nulla di strano"

“La Juve è casa sua, potrebbe andare in ritiro con i bianconeri”. Raggiunto da Tuttosport, Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato del suo assistito anche alla luce del ritorno di Massimiliano Allegri: “Lo conosce benissimo, ma è tutto il club a stimarlo. Lo considerano uno di loro, Daniele è cresciuto lì, lo conoscono tutti a menadito. Conosco Cherubini da anni, così come conoscevo Paratici: il rapporto è schietto, non cambia nulla”.

Ma le hanno fatto capire che Rugani non ha spazio nella Juve, o no?

“Dipende da tante cose, intanto quel che conta è che i rapporti con la Juve sono sereni. Se potrà essere utile ci sarà sempre, altrimenti no problem. Ritiro? Non ci sarebbe niente di strano, è un calciatore della Juve a tutti gli effetti e fino alla fine del mercato tutto può accadere”.