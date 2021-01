Al Bentegodi è un monologo dell'Hellas Verona: 2-0 sul Crotone all'intervallo

Non c'è partita: nei primi quarantacinque minuti di Hellas-Crotone è un dominio scaligero, con la squadra di Juric che ha trovato due volte la via della rete al termine di una frazione giocata con la solita grande intensità ed una verve offensiva che ha consentito loro di rientrare avanti 2-0 negli spogliatoi. Il primo squillo è calabrese, ma Vulic va alle stelle: da lì in avanti è monologo giallo-blu. Superato di poco il quarto d'ora ecco arrivare il vantaggio, col primo graffio in maglia Hellas di Nikola Kalinic, ben servito sulla profondità da Barak e abile a trafiggere Cordaz in diagonale. Altri otto minuti, e arriva il raddoppio, firmato dal nuovo bomber a sorpresa Dimarco: il laterale mancino segna il secondo gol consecutivo del suo campionato, superando Cordaz con un delizioso tocco d'esterno. I calabresi scompaiono dal campo, l'Hellas rischia di tracimare, con Barak che in più d'un'occasione sfiora il tris, venendo fermato però un paio di volte dalla sua imprecisione e una dai riflessi di Cordaz. Messias, migliore dei suoi fin qui, prova a dare la carica con un mancino potente dalla lunga distanza ma va centrale. All'intervallo doppio vantaggio dunque per Juric e i suoi ragazzi.