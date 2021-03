Al Milan serve un 9 diverso da Leao. Che sarebbe perfetto con Conte o Pirlo

Rafael Leao da Almada, classe 1999, ha segnato solo una doppietta in carriera quando schierato da prima punta. Contro la Juventus, aggiungendo pure due assist, in quella che è stata la sua giornata di grazia per antonomasia: fase a girone della Youth League, 4-1 dei lusitani a Torino, in campo con lui c'erano anche giocatori che ora sono presenze fisse tra i pro come Tiago Djalo al Lille o Thierry Correia al Valencia. Vinse lo Sporting CP ma da allora, dall'ottobre del 2017, il Leao numero 9 non ha fatto più di un gol a partita.

Il Milan ha bisogno di una punta L'assenza di Zlatan Ibrahimovic e un Mario Mandzukic che per ora non ha lasciato tracce, ha evidenziato la necessità principale del Milan in vista dell'estate. Un centravanti. Leao non lo è, è forse un esterno ma pià probabilmente una seconda punta di un attacco a due. Con Stefano Pioli sta rendendo, anche bene, largo sulla mancina ma anche il tecnico rossonero è conscio che il portoghese potrebbe fare anche meglio accanto a un centravanti pesante, al suo fianco, in un tandem d'attacco. Ma non rivoluzionerà il Milan per lui e per questo, anche per il futuro, Maldini e Massara hanno la priorità di cercare un 9.

Con Conte, con Pirlo Leao ha giocato tanto da punta centrale, spesso da esterno mancino e poche volte sottopunta. Anche al Lille, con Christophe Galtier, giocava in uno schema comunque simile a quello adottato da Pioli. Però della possibilità di schierarlo nei due d'attacco se ne sono accorti in molti, compreso Antonio Conte che non avrebbe disdegnato la possibilità di vederlo all'Inter. E anche Jorge Mendes che a più riprese, nelle ultime sessioni, ha provato ad aprire il discorso con la Juventus, in particolar modo per il tandem d'attacco per Andrea Pirlo. Leao ha talento da vendere e un futuro luminoso. Però la dimensione tattica deve ancora essere trovata e i numeri, e la gara col Napoli, dicono che per essere un 9 titolare, un riferimento, un faro per i compagni e per un progetto, serve tempo. O, forse, un altro ruolo.