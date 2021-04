"Al ritorno ci proveremo fino alla fine". Rivedo Pellegrini dopo Man United-Roma 6-2

vedi letture

Grande delusione in casa Roma dopo la sconfitta contro il Manchester United per 6-2 a Old Trafford ma nel post gara il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ha suonato la carica in vista del ritorno della settimana prossima: "Ci proveremo fino alla fine". Rivedi il video con le parole del centrocampista dei capitolini.