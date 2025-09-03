Ufficiale Alexis Sanchez lascia di nuovo l'Udinese e firma un contratto annuale con il Siviglia

Alexis Sanchez lascia la Serie A. Di nuovo. E di nuovo lo fa LaLiga, come quando andò via dall'Udinese la prima volta. Adesso l'addio al club bianconero viene pronunciato per il Siviglia. Il club andaluso ha annunciato, a mercato chiuso, l'acquisto dell'attaccante cileno. Quest'ultimo ha firmato un contratto annuale. Di seguito il comunicato ufficiale:

"Il Siviglia e l'Udinese Calcio hanno raggiunto un accordo per l'acquisto dell'attaccante cileno Alexis Sánchez per una stagione al club sivigliano. Con una carriera che pochi possono eguagliare e avendo giocato per molti dei più grandi club del mondo del calcio, Alexis arriva al Nervión per portare la sua esperienza e il suo istinto da goleador.

Il suo palmares include, tra gli altri trofei: un campionato spagnolo, una Coppa del Re, due Coppe d'Inghilterra, due scudetti, due Coppe Italia, una Supercoppa Europea, un Mondiale per Club e due Coppe America con il Cile , con cui ha collezionato 168 presenze con la nazionale maggiore".