Bologna, annunciati gli acquisti per il settore giovanile. C'è anche il figlio di Italiano
Tramite i propri canali ufficiali, il Bologna ha fatto il punto sui movimenti di mercato legati al settore giovanile, annunciando anche diverse operazioni concluse ma non rivelate al pubblico in precedenza. Eccone un elenco, tratto proprio dalla nota rossoblù:
ACQUISTI BOLOGNA
– Luca Kristancig (portiere nato il 10/02/2007 a Palmanova, UD) a titolo definitivo dal Portogruaro fino al 30/6/2026;
– Luca Galli (Portiere nato il 7/3/2008 a Bollate, MI) a titolo definitivo fino al 30/6/2028.
– Max Vincenzo Anastasio (Centrocampista nato il 20/04/2008 a Liverpool, Australia) a titolo definitivo fino al 30/6/2026;
– Gabriel Dattilo (Difensore nato il 13/11/2008 a Imola, BO) a titolo definitivo fino al 30/6/2027;
– Riccardo Italiano (Centrocampista nato il 7/2/2007 a Bussolengo, VR) a titolo definitivo fino al 30/6/2026;
– Luca Lo Monaco (Centrocampista nato il 26/7/2008) a Erice, TP) a titolo definitivo dall’Empoli fino al 30/6/2028;
– Gabriele Osti (Difensore nato il 19/1/2008 a Ferrara, FE) a titolo definitivo fino al 30/6/2027;
– Giovanni Rabbi (Portiere nato l’8/2/2008 a Bologna, BO) a titolo definitivo fino al 30/6/2027;
– Rino Straforini (Attaccante nato l’8/7/2008 a Ferrara, FE) a titolo definitivo fino al 30/6/2027.
– Edoardo Ballacci (Difensore nato il 2/8/2009 a Bologna, BO) a titolo definitivo dal Cesena fino al 30/6/2027;
– Francesco Pio Luongo (Attaccante nato il 5/5/2009 a Eboli, SA) a titolo definitivo fino al 30/6/2028;
– Joris Petravicius (Attaccante nato il 6/7/2009 in Lituania) a titolo definitivo dal Sandefjord fino al 30/6/2028;
– Jacopo Zanella (Centrocampista nato il 15/12/2009 a Padova, PD) a titolo definitivo fino al 30/6/2028.
CESSIONI BOLOGNA
– Alessandro De Luca a titolo temporaneo al Catanzaro fino al 30/6/2026 con opzione per l’acquisizione definitiva;
– Simone Addessi a titolo temporaneo al Cittadella fino al 30/6/2026