All'Olimpico segna anche Hermoso: Roma sul 3-0 al 34' contro la Fiorentina
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Non c'è veramente storia all'Olimpico, con la Roma che cala il tris al 34' con Mario Hermoso. Celik innesca Kone sulla fascia, il francese salta secco Fagioli e poi crossa rasoterra per il difensore spagnolo, che a porta vuota deposita la sfera in rete con estrema facilità. Fiorentina sotto 3-0.
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